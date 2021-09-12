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Побиття легенди: 58-річного Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді (відео)

Побиття легенди: 58-річного Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді (відео)

Associated Press

Евандер Холіфілд достроково програв показовий поєдинок бразильському бійцю ММА.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд повернувся на ринг після 10 років перерви. 58-річний американець у Голівуді провів виставковий поєдинок з бразильським ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Формат бою передбачав вісім раундів по дві хвилини, однак все закінчилося неймовірно швидко. Зі стартового гонгу Белфорт домінував у ринзі, а наприкінці першого раунду відправив Холіфілда в нокдаун. Евандер зумів піднятися, але знову потужно пропустив по голові та корпусу.

У підсумку рефері був змушений зупинити поєдинок, щоб не ризикувати здоров'ям Холіфілда. Таким чином, Белфорт переміг легенду боксу нокаутом всього за хвилину і 44 секунди.

Цікаво, що бій коментував колишній президент США Дональд Трамп.

© Associated Press
Associated Press
  • Холіфілд провів останній бій у 2011 році. Він єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Йому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій і надважкій.
  • В активі Холіфілда 57 поєдинків, 44 перемоги (29 - нокаутом), 10 поразок і дві нічиї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.
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