Побиття легенди: 58-річного Холіфілда жорстко нокаутували в першому раунді (відео)

Евандер Холіфілд достроково програв показовий поєдинок бразильському бійцю ММА.

Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу у двох вагових категоріях Евандер Холіфілд повернувся на ринг після 10 років перерви. 58-річний американець у Голівуді провів виставковий поєдинок з бразильським ексчемпіоном UFC у напівважкій вазі Вітором Белфортом.

Формат бою передбачав вісім раундів по дві хвилини, однак все закінчилося неймовірно швидко. Зі стартового гонгу Белфорт домінував у ринзі, а наприкінці першого раунду відправив Холіфілда в нокдаун. Евандер зумів піднятися, але знову потужно пропустив по голові та корпусу.

У підсумку рефері був змушений зупинити поєдинок, щоб не ризикувати здоров'ям Холіфілда. Таким чином, Белфорт переміг легенду боксу нокаутом всього за хвилину і 44 секунди.

Holyfield would have destroyed this guy in 30 seconds in his prime. Should be embarrassed celebrating like that! #HolyfieldBelfort pic.twitter.com/jzHUmIIwPN — Strictly Boxing Fans (@BoxingBritain1) September 12, 2021

Цікаво, що бій коментував колишній президент США Дональд Трамп.

Associated Press

Холіфілд провів останній бій у 2011 році. Він єдиний в історії професійного боксу чотириразовий чемпіон світу у надважкій вазі. Йому вдалося завоювати звання абсолютного чемпіона світу у двох вагових категоріях: першій важкій і надважкій.

В активі Холіфілда 57 поєдинків, 44 перемоги (29 - нокаутом), 10 поразок і дві нічиї. Ще один поєдинок був визнаний таким, що не відбувся.

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