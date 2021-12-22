Побиття олімпійського чемпіона: стало відомо, яке покарання загрожує кривдникам спортсмена

Підозрюваних можуть засудити до 12 років в'язниці.

В ніч проти 21 грудня російський олімпійський чемпіон з фігурного катання Дмитро Соловйов став жертвою нападу в центрі Москви.

Як повідомляє "Р-Спорт", за статтею про заподіяння шкоди здоров'ю середньої тяжкості, нападники можуть отримати до п'яти років позбавлення волі.

При цьому, в московській поліції не виключають, що кримінальна справа може бути перекваліфікована на більш тяжку статтю – якщо стан фігуриста погіршуватиметься. У такому разі затриманих можуть засудити до 12 років в'язниці.

32-річний Соловйов зараз перебуває в Боткінській лікарні, його діагноз – забій головного мозку середньої тяжкості при незначному субарахноїдальному крововиливі.

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