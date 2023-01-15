Побив рекорд Шевченка: трансфер Мудрика став найдорожчим в історії українського футболу

Трансфер вінгера донецького "Шахтаря" Михайла Мудрика до лондонського "Челсі" став найдорожчим в історії українського футболу.

За перехід 22-річного українця "сині" заплатять 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів. Мудрик підписав з "пенсіонерами" контракт терміном до літа 2030 року.

"Шахтар" на своєму офіційному сайті повідомив, що отримає за гравця 70 мільйонів євро та ще 30 мільйонів євро передбачено як бонуси.

До цього трансферний рекорд в історії України належав Андрію Шевченку, який 2006 року перебрався з італійського "Мілана" до "Челсі" за 43,88 мільйона євро.

Третім у списку найдорожчих трансферів українців є перехід Олександра Зінченка з "Манчестер Сіті" до "Арсенала", який відбувся влітку 2022 року за 35,2 мільйона євро.

До топ-5 також входять переходи Андрія Ярмоленко з київського "Динамо" до дортмундської "Боруссії" (2017 рік, 25 мільйонів євро) та Дмитра Чигринського з донецького "Шахтаря" до "Барселони" (2009 рік, 25 мільйонів євро).

Найдорожчі трансфери українських футболістів

1. Михайло Мудрик ("Шахтар" – "Челсі", 2023 рік) – 70 млн євро

2. Андрій Шевченко ("Мілан" – "Челсі", 2006) – 43.88 млн євро

3. Олександр Зінченко ("Ман Сіті" – "Арсенал, 2022) – 35.2 млн євро

4-5. Андрій Ярмоленко ("Динамо" – "Боруссія Д", 2017) – 25 млн євро

4-5. Дмитро Чигринський ("Шахтар" – "Барселона", 2009) – 25 млн євро

Крім того, трансфер Мудрика став рекордним в історії української Прем'єр-ліги. Попередній рекорд належав бразильцю Фреду, який 2018 року перейшов з "Шахтаря" до "Манчестер Юнайтед" за 59 млн євро.

Найдорожчі трансфери в історії УПЛ

1. Михайло Мудрик ("Шахтар" – "Челсі", 2023 рік) – 70 млн євро

2. Фред ("Шахтар" – МЮ, 2018) – 59 млн євро

3. Алекс Тейшейра ("Шахтар" – "Цзянсу Сунін", 2016) – 50 млн євро

4. Фернандіньйо ("Шахтар" – "Ман Сіті", 2013) – 40 млн євро

5. Вілліан ("Шахтар" – "Анжи", 2013) – 35 млн євро

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