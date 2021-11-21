Побив рекорд століття: Ібрагімович встановив унікальне досягнення в Чемпіонаті Італії (відео)

Шведський форвард продовжує феєрити у свої 40 років.

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович переписав історію Серії А. Двічі вразивши ворота "Фіорентини" в матчі 13-го туру італійського чемпіонату, шведський бомбардир встановив одразу декілька феноменальних рекордів.

По-перше, Ібрагімович став найстаршим автором дубля в Серії А. Це досягнення підкорилося Златану у віці 40 років та 48 днів.

По-друге, Ібрагімович став найстаршим гравцем у XXI столітті, кому вдалося забити два м'ячі в одному матчі в топ-5 чемпіонатах Європи (Англія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція).

40 - Zlatan Ibrahimovic has become the oldest player ever to have scored 2+ goals in a Serie A game and the first 40-year-old player to have scored 2+ goals in a match in the big-5 European leagues in the 2000s (40 years, 48 days). Infinity.#FiorentinaMilan pic.twitter.com/vbUY0I6FMo — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 20, 2021

Крім того, шведський форвард вийшов на третє місце в списку найстаріших авторів гола в Серії А, який очолює Алессандро Костакурта (41 рік та 25 днів). На другій сходинці - Сільвіо Піола (40 років і 131 день).

Відео голів Ібрагімовича у ворота "Фіорентини"

На жаль для Златана, його дубль та рекорди не допомогли "россонері" здобути очки в битві з "фіалками". Команда Стефано Піолі в результативному поєдинку зазнала першої поразки в сезоні Серії А - 3:4.

У нинішньому сезоні Ібрагімович провів дев'ять матчів за "Мілан" у всіх турнірах, забив п'ять голів і зробив один асист.

Його поточний контракт із "россонері" розрахований до кінця червня 2022 року.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що Ібрагімович забив 400-й гол у національних чемпіонатах. Шикарним ударом зі штрафного Златан вразив ворота "Роми".