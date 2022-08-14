Побив рекорд, який тримався 13 років: 17-річний плавець створив сенсацію на ЧЄ-2022 (відео)

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту побили світовий рекорд з плавання. Його встановив 17-річний спортсмен з Румунії.

17-річний румунський плавець Давід Поповічі створив сенсацію на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.

Юний спортсмен виборов "золото" у змаганнях з плавання вільним стилем на 100 метрів, встановивши новий світовий рекорд.

Результат Поповічі – 46.86 секунди. Попередній рекорд (46.91 с) належав олімпійському чемпіону Сезару Сьєло Фільйо, він був встановлений на чемпіонаті світу 2009 року.

NEW WORLD RECORD ALERT

David Popovici set a new World Record in the 100m Freestyle Final at the @leneuropeanaquatics Championships



⏱️46.86#swimming #worldrecord pic.twitter.com/4uTYYgtnHp — FINA (@fina1908) August 13, 2022

Крім того, румунський спортсмен став першим в історії, хто двічі в кар'єрі проплив дистанцію у 100 метрів менш ніж за 47 секунд. Обидва рази це сталося саме на цьому чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що українця Михайла Романчука не допустили до старту на Євро-2022 з плавання на відкритій воді.

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