Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Побив рекорд, який тримався 13 років: 17-річний плавець створив сенсацію на ЧЄ-2022 (відео)

Дата публікації
Перегляди
267
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Побив рекорд, який тримався 13 років: 17-річний плавець створив сенсацію на ЧЄ-2022 (відео)

Фото: Associated Press

На чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту побили світовий рекорд з плавання. Його встановив 17-річний спортсмен з Румунії.

17-річний румунський плавець Давід Поповічі створив сенсацію на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту.

Юний спортсмен виборов "золото" у змаганнях з плавання вільним стилем на 100 метрів, встановивши новий світовий рекорд.

Результат Поповічі – 46.86 секунди. Попередній рекорд (46.91 с) належав олімпійському чемпіону Сезару Сьєло Фільйо, він був встановлений на чемпіонаті світу 2009 року.

Крім того, румунський спортсмен став першим в історії, хто двічі в кар'єрі проплив дистанцію у 100 метрів менш ніж за 47 секунд. Обидва рази це сталося саме на цьому чемпіонаті Європи.

Нагадаємо, що українця Михайла Романчука не допустили до старту на Євро-2022 з плавання на відкритій воді.

Читайте також:

Українські "русалоньки" вибороли шосте "золото" в артистичному плаванні континентальної першості

Тріумф паравеслувальників: Україна виборола перше "золото" на мультиспортивному Євро-2022

Українська "русалонька" здобула історичне "золото" континентальної першості

Повʼязані теми:

Наступна публікація