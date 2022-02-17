Побив сімейну пару: екскапітан "Металіста" опинився у епіцентрі скандалу

Правоохоронці почали розслідування інциденту.

Колишній півзахисник "Металіста" та низки бразильських клубів Клейтон Шав'єр опинився в епіцентрі скандалу. 38-річного бразильця звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень подружній парі.

Про це повідомляє Lance.

У відомого футболіста виник конфлікт з сімейною парою, яка святкувала день народження в одному з барів у бразильському місті Сан-Жозе-да-Тапера.

Шав'єр та потерпілі вперше посварилися 27 листопада минулого року після фіналу Копа Лібертадорес між Фламенго і Палмейрасом. Деталі цього інциденту не повідомляються. Все продовжилося 29 січня. Пара святкувала день народження та вирушила в бар, де натрапила на Шав'єра. Між чоловіками знову були розбіжності і все переросло в агресію під впливом алкоголю.

"Я встала з-за столу і пішла поговорити з двоюрідним братом. Коли я повернулась, Клейтон вже був за моїм столом. А коли я повернулась вдруге, то між моїм чоловіком і ним вже був конфлікт", - загадала постраждала жінка Марія Хосе да Сілва.

Шав'єр виступав за "Металіст" з 2010 по 2015 роки.

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