Побив віковий рекорд: вундеркінд "Мілана" став наймолодшим гравцем в історії Серії А

15-річний Франческо Камарда вписав своє ім'я до історії чемпіонату Італії з футболу.

Форвард "Мілана" Франческо Камарда став наймолодшим футболістом в історії італійської Серії А.

Вихованець "россонері" дебютував у чемпіонаті Італії в матчі 13-го туру Серії А проти "Фіорентини".

Камарда вийшов на заміну на 83-й хвилині поєдинку за рахунку 1:0 на користь своєї команди, замінивши Луку Йовича.

На момент дебюту вундеркінду "Мілана" було 15 років та 260 днів. Франческо на 14 днів перевершив досягнення захисника "Болоньї" Віздома Амі.

Камарда також став наймолодшим дебютантом в історії "Мілана", побивши рекорд воротаря Джанлуїджі Доннарумми, якому було 16 років і вісім місяців на момент дебюту у жовтні 2015 року.

Зазначимо, що Камарда поточного сезону грав за команду "Мілана" U-19, забив 7 голів та зробив 2 асисти у 13 матчах.

15&260 – At 15 years and 260 days, Francesco Camarda is the youngest player to make his debut in #SerieA history, surpassing Wisdom Amey who debuted at 15 years, 274 days. History.#MilanFiorentina pic.twitter.com/kzyaUFWFm0 — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 25, 2023

"Мілан" здобув мінімальну перемогу над "Фіорентиною" з рахунком 1:0. Єдиний гол у компенсований до першого тайму час з пенальті забив Тео Ернандес.

Огляд матчу "Мілан" – "Фіорентина"

Після цього матчу "россонері" з 26 очками посідають третє місце у турнірній таблиці Серії А. Підопічні Стефано Піолі на три залікові пункти відстають від "Ювентуса" та на п'ять від "Інтера", які 26 листопада зіграють між собою. "Фіорентина" (20 балів) йде на шостій позиції.

У наступному турі італійського чемпіонату "Мілан" 2 грудня прийме "Фрозіноне". Днем пізніше "фіалки" вдома зустрінуться із "Салернітаною".

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