Побився з дружиною в нічному клубі: п'яний президент UFC вляпався у скандал (відео)

Голова найпрестижнішого промоушену змішаних єдиноборств UFC Дейна Вайт оскандалився тим, що побився зі своєю дружиною Енн в одному з нічних клубів Мексики.

Інцидент стався під час святкування Нового року. Пара разом з друзями відпочивала у VIP-зоні нічного клубу "Кабо-Сан-Лукас".

У стані алкогольного сп'яніння між Вайтом і його дружиною спалахнула словесна перепалка, після чого жінка дала йому ляпаса. Президент UFC вдарив дружину у відповідь. Аби зупинити бійку, довелося втрутитися близьким подружжя.

Відео бійки між Вайтом та його дружиною розлетілося Мережею.

Dana White slapping his wife up in a night club pic.twitter.com/CAJXX1kCB7 — FullCombat (@FullCombat_) January 3, 2023

Бос UFC уже встиг публічно перепросити за свою поведінку, визнавши, що не мав права підіймати руку на жінку.

"Я один з хлопців, які кажуть, що чоловік ніколи не матиме виправдання, щоб вдарити жінку, і тепер я говорю про це на TMZ. Це одна з тих ситуацій, які жахливі. Я збентежений. У нас троє дітей, і ми показали їм це відео. Зараз ми більше зосереджені на нашій родині. Люди матимуть свою думку щодо цього – і думка людей буде правильною, особливо в моєму випадку. Ніколи не піднімайте руку на жінку", – сказав Вайт TMZ Sports.

Його дружина також прокоментувала скандальний інцидент, заявивши, що подібне ніколи раніше в їхній родині не траплялося. Схоже, пара вже досягнула примирення.

"Ми з Дейною одружені майже 30 років. Сказати, що це не схоже на нього, означає нічого не сказати. Нічого подібного раніше не траплялося. На жаль, ми обидва були п'яні. Багато випили напередодні Нового року, і ситуація вийшла з-під контролю з обох сторін. Ми обговорили це як сім'я і попросили вибачення один в одного. Я просто сподіваюся, що люди будуть поважати наше приватне життя заради наших дітей", – сказала Енн Вайт.

Зазначимо, що пара одружилася 1998 року та виховує трьох дітей.

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