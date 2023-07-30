Поборемося за "бронзу": збірна України не зуміла вийти до фіналу чемпіонату світу з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях не змогла вийти до фіналу чемпіонату світу-2023, який відбувається в Мілані.

У півфінальній зустрічі наша команда у складі Ольги Харлан, дискваліфікацію якої на планетарній першості було призупинено, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової програла Франції з рахунком 32:45.

Тепер на нашу збірну чекає матч за третє місце. У "бронзовому" поєдинку Україна протистоятиме команді, що програє в іншому півфіналі між Південною Кореєю та Угорщиною.

Матч за "бронзу" за участю збірної України відбудеться в неділю, 30 липня, о 14:10 за київським часом.

Нагадаємо, в 1/16 фіналу українки здобули впевнену перемогу над представницями Узбекистану з рахунком 45:27. В 1/8 фіналу українські фехтувальниці розгромили одну з фавориток змагань – Італію (45:33).

У чвертьфіналі українська збірна здійснила приголомшливий камбек і здолала команду США (45:44). Вирішальний укол, який вивів українок до півфіналу ЧС, завдала Харлан.

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