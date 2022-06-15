Побореться з минулорічним володарем титулу: талант "Динамо" потрапив до списку претендентів на премію Golden Boy-2022

Побореться з минулорічним володарем титулу: талант "Динамо" потрапив до списку претендентів на премію Golden Boy-2022

Українець Ілля Забарний потрапив до списку номінантів на нагороду Golden boy-2022. Загалом на нагороду претендують 100 футболістів.

Захисник "Динамо" та національної збірної України Ілля Забарний став одним претендентів на премію Golden Boy, що вручається найкращому молодому футболісту року в Європі.

Загалом на це звання претендують 100 футболістів не старших за 21 рік.

У голосуванні українець складе конкуренцію минулорічному переможцю нагороди Педрі з "Барселони", а також Джамалу Мусіалі з "Баварії" та Ентоні Еланге з "Манчестер Юнайтед" та іншим.

Ознайомитись з усіма претендентами та віддати свій голос можна за посиланням.

Забарний вдруге стає номінантом цієї нагороди. Минулого сезону до списку номінантів також були включені українці Михайло Мудрик та Анатолій Трубін.

Нагороду Golden Boy вручають із 2003 року. У різний час її володарями стали Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе, Ерлінг Холанд, Поль Погба та інші.

Нагадаємо, що fнглійський "Ліверпуль" може підписати футболіста київського "Динамо" та збірної України - Віктора Циганкова.