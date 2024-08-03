Поборються за "золото": українські шаблістки з Харлан розгромно вийшли до фіналу Олімпіади-2024

Україна гарантувала собі медаль командного турніру з фехтування на шаблях.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях вийшла до фіналу командної першості на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

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У півфіналі українська команда, яку представляють Ольга Харлан, Олена Кравацька, Аліна Комащук і Юлія Бакастова, перемогла Японію з рахунком 45:32.

Розпочали за "синьо-жовтих" півфінальний поєдинок Харлан, Кравацька та Комащук, але після того, як Олена програла свою сутичку з рахунком 2:9, відбулася заміна й на сьомий бій замість неї вийшла Бакастова.

У фіналі суперником України стане Південна Корея, яка в іншому півфіналі перемогла Францію (45:36). Поєдинок за "золото" відбудеться сьогодні о 21:00 за київським часом.

Зазначимо, що до чвертьфіналу українські шаблістки пробилися завдяки перемозі над Італією (45:37).

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Таким чином, Україна забезпечила собі вже четверту медаль на цих Олімпійських іграх.

Раніше Харлан завоювала "бронзу" в особистих змаганнях шаблісток, а Сергій Куліш здобув "срібло" в кульовій стрільбі. Третю нагороду, щонайменше бронзову, Україні гарантував Олександр Хижняк, який вийшов до півфіналу боксерського турніру.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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