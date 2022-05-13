Побратався з ворогом: президент Федерації боксу України отримав нагороду з рук росіянина Кремльова (відео)

Голова Федерації боксу України Володимир Продивус потрапив у гучний скандал через братання з очільником Міжнародної боксерської асоціації, росіянином Умаром Кремльовим.

Того ж дня, коли стало відомо про смерть від ворожого обстрілу в Маріуполі колишнього українського боксера та арбітра Олексія Купирєва, президент Федерації боксу України Володимир Продивус тепло привітався з росіянином Умаром Кремльовим, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA).

Наприкінці першого дня Конгресу IBA, який відбувається у Стамбулі, Кремльов почав роздавати нагороди представникам національних федерацій. Без відзнаки не залишився і українець Продивус.

На відеозаписі з урочистого заходу видно, як під час отримання нагороди задоволений Продивус потиснув Кремльову руку, а також дав поплескати себе по спині.

Нагадаємо, комітет з питань етики рекомендував відсторонити Федерацію боксу Росії від Конгресу, проте IBA цього не зробила. На початку березня в IBA намагалися зняти Кремльова з посади президента організації, але питання так і не винесли на голосування.

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