Побутова травма і хронічна проблема: "Шахтар" втратив двох ключових гравців перед зимовими зборами

Побутова травма і хронічна проблема: "Шахтар" втратив двох ключових гравців перед зимовими зборами

Сергій Кривцов і Манор Соломон не полетять з командою до Туреччини.

Головний лікар донецького "Шахтаря" Артур Глущенко розповів про кадрову ситуацію в команді напередодні зимових зборів.

Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі не зможе розраховувати під час першого тренувального збору в Туреччині на трьох футболістів.

Як і очікувалося, афрриканський форвард Лассіна Траоре продовжує відновлюватися після тяжкої травми, яку отримав ще у вересні минулого року. Крім того, "помаранчево-чорні" несподівано залишилися без захисника Сергія Кривцова та вінгера Манора Соломона.

"Не проходитиме медобстеження і не полетить з командою на перший збір Траоре, який продовжує відновлюватися після операції. Буде відсутній Кривцов, у якого побутова травма. Так трапляється, це життя.

Крім того, не полетить з командою Соломон, який має хронічну проблему і ми вирішили її усунути зараз. На це піде близько трьох тижнів і на другий збір він уже зможе повернутися", - сказав Глущенко в ефірі програми Футбол News.

"Шахтар" вирушить до Туреччини у неділю, 16 січня. На першому зборі команда Де Дзербі проведе три спаринги - проти "Вольфсбергера" (24 січня), солігорського "Шахтаря" (28 січня) та "Црвени Звезди" (31 січня).

"Шахтар" завершив осінню частину УПЛ лідером турнірної таблиці . "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали.

. "Гірники" випереджають "Динамо" на два бали. У першому матчі після зимової паузи підопічні Роберто Де Дзербі 26 лютого в Харкові зіграють з "Металістом 1925".

Читайте також:

"Шахтар" підірвав трансферний ринок, оформивши перехід зіркового бразильця

"Шахтар" виявляє зацікавленість до талановитого бразильця, який нещодавно збив на смерть людину

УЄФА включив українського футболіста до списку тих, хто повинен "вистрелити" в 2022 році