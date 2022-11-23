Початок матчу "Шахтаря" в УПЛ відкладено через повітряну тривогу, поєдинок "Дніпра-1" перервано

У середу, 23 листопада, в рамках п'ятнадцятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2022/23 донецький "Шахтар" зустрічається з полтавською "Ворсклою".

Матч мав розпочатися о 14:00 за київським часом на стадіоні "Арена Львів", однак через повітряну тривогу по всій території України початок зустрічі відкладено на невизначений час, повідомляє пресслужба "Шахтаря".

У Львові та області оголошено повітряну тривогу



Початок матчу #ШахтарВорскла буде відкладено.



Учасники гри прослідували в укриття. Бережіть себе: прямуйте в безпечне місце. — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 23, 2022

"Учасники гри прослідували в укриття. Бережіть себе: прямуйте в безпечне місце", – закликали у клубі.

Інший матч дня між "Дніпром-1" та "Олександрією", який розпочався о 13:00, призупинили через повітряну тривогу. Команди встигли відіграти лише 10 хвилин.

Всі поєдинки в умовах воєнного часу відбуваються без глядачів і з дотриманням обов'язкових правил безпеки. У разі повітряної тривоги команди вирушатимуть до бомбосховища. Укриття повинні бути розташовані не далі ніж за 500 м від арени.

Повномасштабна війна, яку Росія розв'язала проти України, призвела до масштабного знищення спортивної інфраструктури в багатьох наших містах. У зв'язку з цим участь у сезоні УПЛ-2022/23 не змогли взяти чернігівська "Десна" та "Маріуполь".

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