Початок нового біатлонного сезону довелося відкласти: відома причина

Перший етап Кубка IBU з біатлону скасовано через нестачу снігу в Норвегії.

Перший етап Кубка IBU з біатлону, який мав відбутися від 24 до 27 листопада у норвезькому Шушені, скасовано.

Про це йдеться у розкладі біатлонних стартів на сайті IBU.

Як зазначає Суспільне, старт скасовано через нестачу снігу в Шушені.

Етап у Шушені мав відкрити новий біатлонний сезон, перші гонки були заплановані за п'ять днів до старту сезону Кубка світу. В рамках етапу в планували провести шість гонок.

Старти на наступного етапу Кубка IBU в Ідре мали відбутися 30 листопада, 2 та 3 грудня. Однак тепер програма складатиметься з чотирьох днів, у кожному з яких проведуть по дві гонки.

Тепер старт сезону Кубка світу та Кубка IBU відбудеться в один день – у вівторок, 29 листопада. Об 11:30 за київським часом розпочнеться жіночий спринт на Кубку IBU, а о 14:15 – чоловіча індивідуальна гонка на Кубку світу.

Нагадаємо, що IBU продовжив усунення біатлоністів країн-агресорок від міжнародних змагань та призупинення членства російської та білоруської федерацій у Конгресі.