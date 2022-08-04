"Почав працювати у посиленому режимі": непереможний українець, який перебував у теробороні, готується до наступного бою

Володар титулу WBO International у легкій вазі Денис Берінчик розпочав підготовку до свого наступного бою. Поєдинок має відбутися у жовтні 2022 року.

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик повернеться на ринг у жовтні та вже активно готується до поєдинку.

Про це повідомив промоутер українця Олександр Красюк

"Ми плануємо, що цей бій відбудеться у жовтні. Де саме відбудеться – поки що ми не можемо сказати, бо саме зараз ми перебуваємо в центрі переговорів. Ми плануємо на жовтень, тож Денис Беринчик уже почав працювати у посиленому режимі", – розповів він.

Поєдинок має відбутися 22 жовтня у французькому Пон-Сент-Максансі. Суперником Дениса стане француз Іван Менді (47-5-1, 22 KO), який володіє чемпіонським поясом Європейської боксерської ради (EBU) у легкій вазі.

Для 34-річного Берінчика це буде перший бій 2022 року. Від початку повномасштабного російського вторгнення до України Денис вступив до лав територіальної оборони Києва для захисту нашої держави від російських загарбників.

Востаннє Берінчик виходив на ринг ще в грудні 2021 року, коли у видовищному поєдинку переміг росіянина Ісу Чанієва та вшосте в кар'єрі захистив пояс WBO International в легкій вазі.

37-річний Менді - француз сенегальського походження. Останній бій він провів у квітні 2022 року. Перемігши італійця Джанлуку Челью, французький боксер став володарем вакантного титулу EBU. Саме цей пояс і стоятиме на кону в поєдинку між Берінчиком і Менді.

В активі Берінчика 16 перемог (9 - нокаутом) у 16 поєдинках на професійному ринзі.

У послужному списку Менді 47 виграних боїв (22 - нокаутом), 5 поразок і одна нічия.

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