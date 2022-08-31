Почесний Президент ФК «Дніпро-1» Юрій Береза зробив офіційну заяву щодо заборони Українською Прем’єр-лігою безкоштовно транслювати футбольні матчі

Почесний президент ФК “Дніпро-1” Юрій Береза виступив з офіційною заявою і позицією клубу стосовно прав на трансляцію домашніх матчів у межах Чемпіонату України. У своїй заяві Береза обгрунтував причини відмови від участі у єдиному телепулі та закцентував увагу на позиції клубу, яка залишиться непохитною й надалі.

Зокрема, ФК «Дніпро-1» не приєднався до єдиного телепулу, адже чіткого пояснення, яким чином відбуватиметься безкоштовна трансляція матчів за участі ФК на території України та як вболівальники матимуть до нього доступ, керівництво клубу так і не отримало.

У світовій практиці телеправа на всі футбольні матчі клубів належать насамперед самим клубам, і від цієї практики, за словами Берези, клуб відходити не буде.

“Станом на сьогодні, у лавах Збройних сил України перебувають більше мільйона людей і я не хотів би я не хотів би, щоби мої побратими платили і шукали, як вони можуть подивитися улюблений футбольний матч та змушені були за це платити”, - зазначив Почесний президент ФК “Дніпро-1”.

Від моменту створення клубу, усі матчі ФК «Дніпро-1» транслювали на телеканалі 2+2, і якістю цих трансляцій у клубі повністю задоволені.

Позиція спортивного клубу «Дніпро-1» надалі, незважаючи на жоден тиск, залишається наступною: вболівальники України мають право дивитися футбол безкоштовно, і це не обговорюється. Цієї позиції клуб дотримуватиметься до закінчення війни в Україні.

Нагадаємо, що з футбольними клубами «Динамо» Київ, «Дніпро-1», «Зоря», «Металіст» та “Рух” у групи 1+1 media є діючі багаторічні та довгострокові контракти. Ці клуби виступили проти створення так званого єдиного телепулу в Україні під час війни.

Також сьогодні стало відомо, що Українська Прем’єр-ліга в особі Євгена Дикого та Українська Асоціація Футболу в особі Андрія Павелка залякують Megogo та інших провайдерів та безпідставно тиснуть на них за безкоштовні трансляції ЧУ з футболу.