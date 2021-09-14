"Починав чудити": стали відомі подробиці відходу з "Динамо" скандального легіонера

Виявилося, що футболіст не горів бажанням виступати за "біло-синіх".

Журналіст Ігор Циганик розкрив подробиці відходу з київського "Динамо" до французького "Труа" люксембурзького форварда Жерсона Родрігеса.

"Жерсон не хотів залишатися, починав чудити. І його добре продали. Його віддали "Труа" в оренду з обов'язковим правом викупу за 4,5 мільйона євро. Це зі слів президента "Динамо". Це хороший бізнес.

Він просто не хотів тут грати. Я не можу сказати, що він - поганий хлопець. Він - весела, непогана людина. Луческу вирішив, що буде так. Жерсон не хотів тут залишатися, і іноді краще відпустити, особливо легіонера з таким непростим характером", - сказав Циганик.

Родрігес перейшов до киян влітку 2019 року з японського "Джубіло Івата" за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року.

влітку 2019 року з японського за 2 мільйони євро, його контракт з "Динамо" розрахований до 30 червня 2024 року. Другу частину сезону-2019/20 форвард провів в оренді у турецькому "Анкарагюджю", де забив 6 голів в 11 матчах Суперліги. У середині липня Родрігеса вигнали з "Анкарагюджю" за бійку з одноклубником.

за бійку з одноклубником. У стані "біло-синіх" він також запам’ятався скандалами - ЗМІ повідомляли, що нападник приїжджав на тренування з запахом перегару, а також посварився з тодішнім головним тренером Олексієм Михайличенком.

Минулого сезону Родрігес взяв участь у 22 поєдинках "Динамо" в УПЛ, забив 4 голи і зробив один асист.

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