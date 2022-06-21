Почули гучний стогін: до зіркового тенісиста сусіди викликали поліцію, бо думали, що там знімають фільми для дорослих

Почули гучний стогін: до зіркового тенісиста сусіди викликали поліцію, бо думали, що там знімають фільми для дорослих

На тренування до австрійського тенісиста Домініка Тіма на території академії Трайскірхена прибула поліція.

Приичиною такого стало те, що сусіди, які й викликали наряд, почули дивні стогони.

Про це повідомляє Eurosport.

Як наслідок, люди, які живуть поруч, подумали, що там знімають фільми для дорослих. Однак, коли правоохоронці прибули на місце, то з'ясувалося, що ці звуки видає Тім.

"Це не перший раз, коли люди скаржаться. Зі мною таке відбувається з самого дитинства. Це завжди дуже смішно, не зовсім зрозуміло, звуки можуть бути гучними та дивними. Я тренувався без сорочки, моє тіло в настільки хорошій формі, що вони думали, що ми там знімаємо порно", - сказав Тім.

Представники поліції не стали заважати Тіму та дозволили йому продовжити тренувальну сесію.

Зазначимо, що австрієць у своїй кар'єрі перемагав на турнірі "Великого шолома" - це був US Open-2020. Також 28-річний Тім двічі поступався у фіналі Відкритого чемпіонату Франції (2018 та 2019 роки) і одного разу доходив до фіналу Australian Open-2020, де також зазнав поразки.

Додамо, що наразі Тім є лише 352-ю ракеткою світу, хоча ще 2020-го був на третьому місці.

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