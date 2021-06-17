"Почуття гордості переповнює": Ярмоленко - про першу перемогу збірної України на Євро-2020

Лідер "синьо-жовтих" висловився за підсумками надважкого поєдинку з Північною Македонією.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко прокоментував перемогу над Північною Македонією (2:1) в матчі 2-го туру групового етапу Євро-2020.

"Почуття гордості переповнює мене. Радий за команду, наших уболівальників. Важка гра, важкий суперник. Я дуже радий. Вітаю всіх з перемогою. Тепер потрібно пару днів на відновлення і рухаємося далі", - сказав Ярмоленко в ефірі телеканалів "Футбол".

Також Андрій подякував уболівальникам, які прийшли підтримати національну збірну у Бухаресті. Він зазначив, що ця перемога саме для українських фанатів.

"Дуже дякую вболівальникам, що приїхали, підтримували нас протягом усього матчу. Відчували цю підтримку, відчували, що вдома наші рідні, українські вболівальники підтримують нас. Ця перемога для них", - заявив лідер "синьо-жовтих".

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Крім того, він прокоментував перебіг матчу, який видався по-справжньому нервовим для української команди.

"Перший тайм виграли 2:0, але знали, що після перерви команда суперника буде бігти вперед, буде атакувати. Їм втрачати нічого, ми це прекрасно знали. Дуже важка гра. На Чемпіонаті Європи, думаю, легких матчів не буває. Залишили дуже багато сил.

Вважаю, Караваєв - молодець. Зробив хороший пас, після якого залишалося тільки забити. Слава богу, що зміг це зробити. Зараз тільки позитивні емоції. Дуже радий, що нам вдалося взяти три очки", - сказав Ярмоленко після переможного матчу.

Україна набрала перші 3 очки і посідає 3-тє місце у своїй групі. Австрія (3 бали і матч у запасі) лідирує, Нідерланди (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта.

(3 бали і матч у запасі) лідирує, (3 і матч у запасі) - другі, Північна Македонія (0) - четверта. До 1/8 фіналу вийдуть 2 найсильніші збірні кожного квартету і 4 володарі найкращих третіх місць.

Збірна України здобула першу перемогу на Євро-2020

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