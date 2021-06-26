"Почуттєво сексуальна": зіркова українська легкоатлетка блиснула ідеальними формами в купальнику

Спортсменка знаходить час для релаксу під час тренувань.
Стрибунка в довжину Марина-Бех Романчук, яка була визнана найкращою спортсменкою України 2020 року, засвітила ідеальне тіло в купальнику.
25-річна легкоатлетка опублікувала в Instagram кадр, на якому вона пливла на сапборді в купальнику. На фото проглядалася шикарна фігура спортсменки.
"Почуттєво сексуальна", - прокоментував пост один із шанувальників українки.
- Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
- Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
- На Олімпійських іграх-2016 українка стала 12-ю.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук засвітила шикарну фігуру в купальнику.