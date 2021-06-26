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"Почуттєво сексуальна": зіркова українська легкоатлетка блиснула ідеальними формами в купальнику

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"Почуттєво сексуальна": зіркова українська легкоатлетка блиснула ідеальними формами в купальнику

instagram.com/marynabekh

Спортсменка знаходить час для релаксу під час тренувань.

Стрибунка в довжину Марина-Бех Романчук, яка була визнана найкращою спортсменкою України 2020 року, засвітила ідеальне тіло в купальнику.

25-річна легкоатлетка опублікувала в Instagram кадр, на якому вона пливла на сапборді в купальнику. На фото проглядалася шикарна фігура спортсменки.

© instagram.com/marynabekh
instagram.com/marynabekh

"Почуттєво сексуальна", - прокоментував пост один із шанувальників українки.

  • Бех-Романчук є чотириразовою чемпіонкою України.
  • Також на рахунку легкоатлетки срібні медалі чемпіонатів світу та Європи, перемога на Європейських іграх-2019.
  • На Олімпійських іграх-2016 українка стала 12-ю.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Бех-Романчук засвітила шикарну фігуру в купальнику.