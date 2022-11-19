"Почуваюся катарцем, геєм, робітником-мігрантом": президент ФІФА заступився за організаторів ЧС-2022

Президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно відповів на критику на адресу організаторів чемпіонату світу-2022 в Катарі, пов'язану з недотриманням прав людини в цій країні та різного роду дискримінацією.

За день до старту Мундіалю очільник ФІФА дав пресконференцію в Досі, під час якої відзначився досить неоднозначними висловлюваннями.

Зокрема Інфантіно закликав "не повчати Катар моралі" та заявив, що "європейці повинні три тисячі років просити вибачення за те, що раніше робили по всьому світу".

"Сьогодні я почуваюся катарцем. Почуваюся арабом. Почуваюся африканцем. Почуваюся геєм. Почуваюся людиною з інвалідністю. Почуваюся робітником-мігрантом. Звичайно, я не катарець, не африканець, не гей та не маю інвалідності. Але я так почуваюся, адже знаю, як це – бути дискримінованим.

Коли я був дитиною, з мене знущалися – я мав руде волосся та мав веснянки. До того ж я був італійцем, тож можете собі уявити. І що ви тоді робите? Намагаєтеся комунікувати з людьми, заводити друзів. Не починаєте звинувачувати, ображати – ви взаємодієте. І саме це ми повинні робити.

Європейці давали нам багато уроків. Я європеєць. Я думаю, що за те, що ми, європейці, робили по всьому світу протягом останніх трьох тисяч років, ми повинні просити вибачення наступні 3 тисячі років, перш ніж повчати людей моралі.

Кого насправді хвилюють робітники? ФІФА, футбол, чемпіонат світу і, чесно кажучи, Катар також. Декілька днів тому був на заході, де ми пояснили, що ми робимо для людей з інвалідністю на цьому чемпіонаті світу. На цій пресконференції зібралися 400 журналістів, а ту подію висвітлювали лише 4 журналісти. У світі один мільярд людей з інвалідністю. Всім начхати. Чотири журналісти.

Європа могла б вчинити стосовно робітників-мігрантів так само, як Катар. Створити кілька каналів, кілька легальних каналів, якими частина цих робітників могла б приїхати до Європи. Вони заробляли б мало, але отримали б роботу, майбутнє, надію", – наводить слова Інфантіно The Guardian.

Раніше футбольна спільнота обурилася тим, що ЧС-2022 прийматиме країна, в якій обмежують права людини. Більше того, ЗМІ повідомляли, що під час будівництва інфраструктури у Катарі загинуло декілька тисяч робітників-мігрантів через ненаналежні умови праці.

Нагадаємо, напередодні Інфантіно цинічно закликав припинити війну в Україні на час ЧС-2022, водночас ніяк не засудивши дії Росії, та навіть побоявся назвати РФ країною-агресоркою.

Мундіаль у Катарі стартує в неділю, 20 листопада, У матчі-відкритті ЧС-2022 збірна країни-господарки турніру зустрінеться з Еквадором.

Читайте також:

Футбол "поза політикою": ФІФА зробила цинічну заяву напередодні ЧС-2022

Скандал перед ЧС-2022: в Катарі охоронці погрожували розбити камеру данському журналісту (відео)

"Це пошкодження мозку": амбасадор ЧС-2022 оскандалився гомофобною заявою