Поцілунки, обійми та квіти: як зірки українського спорту привітали коханих із Днем святого Валентина

Дізналися, чим спортсмени потішили своїх других половинок.
14 лютого майже весь світ святкує День святого Валентина, або, як його ще називають, День усіх закоханих.
Осторонь цього романтичного свята не залишилися й українські спортсмени, які яскраво привітали своїх половинок теплими словами та подарунками.
ТСН Проспорт розповідає, які сюрпризи вони приготували своїм обраницям.
Капітан донецького "Шахтаря" воротар Андрій Пятов виклав на своїй сторінці в Instagram фото дружини Юлії та креативно підписав.
"Дружина мене називає: "Рідний, добрий і щедрий". А як би ви описали трьома словами своїх половинок? Пишіть у коментарях та відзначайте тих, кого любите. Я почну: "Кохана, добра, справедлива і найкраща". Так, тут більше трьох слів, але це тому, що для неї не шкода описів. Люблю божевільно".
Знаменита українська шаблістка Ольга Харлан зізналася в коханні своєму хлопцю - італійському фехтувальнику Луїджі Самеле.
"Любов у центрі життя. Я кохаю тебе, моя любов", - написала Харлан під романтичним відео в Instagram.
Воротар київського "Динамо" Денис Бойко привітав свою дружину Валерію в сторіз Instagram. На знімку закохані вигулюють собак, а Валерія ніжно цілує голкіпера "біло-синіх".
Півзахисник "Аталанти" та збірної України Руслан Малиновський, який напередодні відзначився шикарним голом у воротах "Ювентуса", привітав дружину Роксану спільним фото в соцмережах, додавши емодзі-сердечка.
Захисник "Шахтаря" Валерій Бондар запостив світлину зі своєю красунею-дружиною Дашою Савіною та написав "Божевільно тебе люблю, рідна моя".
Стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук розмістила в Instagram фото зі своїм чоловіком - плавцем-рекордсменом Михайлом і прокоментувала: "Люблю тебе, моє життя".
"Я тебе кохаю", - саме так підписав знімок із дружиною Маргаритою півзахисник "Шахтаря" Тарас Степаненко.
Єдиний український володар золотої медалі на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, борець греко-рисського стилю Жан Беленюк не залишився у святковий день без подарунку.
Колишній футболіст збірної України Євген Коноплянка, який нещодавно змінив донецький "Шахтар" на польську "Краковію", залишив в Instagram привітання зі святом для дружини Вікторії.
Тенісист Сергій Стаховський виклав у соцмережі яскраве фото з дружиною Анфісою та трьома дітьми.
"Мої валентинки! Моє життя! Моє щастя", - додав 36-річний спортсмен.
Стрибунка у висоту Юлія Левченко показала підписникам прекрасні рожеві троянди, подаровані їй у цей святковий день.
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