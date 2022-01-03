Поцупили сумки з докуметами: футболіст аутсайдера АПЛ став жертвою пограбування (фото)

Матіас Норманн розпочав 2022 рік із неприємного інциденту.
Півзахисника "Норвіча" Матіаса Норманна, права якого належать російському "Ростову", пограбували у Лондоні.
Про це повідомив сам футболіст у Instagram.
Зловмисники розбили заднє скло у його "Гелендвагені" та забрали речі.
"Зникли сумки із документами", - пише футболіст.
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