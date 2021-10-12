Подарунку не дочекалися: Фінляндія ускладнила Україні боротьбу за вихід на ЧС-2022

Подарунку не дочекалися: Фінляндія ускладнила Україні боротьбу за вихід на ЧС-2022

Суомі впевнено перемогли Казахстан і зрівнялися з командою Петракова за набраними очками.

Збірна Фінляндії розібралася з Казахстаном у матчі 8-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу 2022 року. Зустріч на "Астана Арені" в Нур-Султані завершилася перемогою гостей з рахунком 2:0 .

Героєм поєдинку став лідер фінів Теему Пуккі. Форвард англійського "Норвіча" відкрив рахунок наприкінці першого тайму, а одразу після перерви подвоїв перевагу своєї збірної. Цього фінам вистачило для комфортної перемоги над казахами.

Фінляндія (8 очок) піднялася на третє місце групи D, наздогнавши Україну за набраними балами. "Синьо-жовті" утримують другу позицію завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів. Очолює групу збірна Франції, яка після шести поєдинків набрала 12 пунктів.

Казахстан із 3 пунктами посідає останню сходинку квінтету.

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Сьогодні команда Олександра Петракова проведе поєдинок проти ще одного прямого конкурента у боротьбі за путівку на мундіаль. "Синьо-жовті" у Львові зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом. ТСН Проспорт проведе онлайн-трансляцію матчу.

Переможці груп вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

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