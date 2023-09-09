Подарунок для України: Італія не зуміла обіграти Північну Македонію у відборі на Євро-2024

"Скуадра Адзурра" несподівано втратила очки перед очним поєдинком з українцями.

Збірна Італії зіграла внічию з командою Північної Македонії у матчі 5-го туру відбору на Євро-2024. Поєдинок у Скоп'є завершився з рахунком 1:1 .

Перший тайм зустрічі минув без голів. Після перерви італійці вийшли вперед – Чіро Іммобіле відзначився голом після передачі Ніколо Барелли.

Однак на 81-й хвилині македонці змогли відігратися – Еніс Барді ефектно забив прямим ударом зі штрафного.

Таким чином, "Скуадра Адзурра" втратила очки у дебютному поєдинку під керівництвом Лучано Спаллетті, який у серпні замінив на посаді Роберто Манчіні.

В іншому поєдинку цього туру групи С збірна України здобула нічию (1:1) проти команди Англії.

Після матчів п'ятого туру збірна Англії (13 очок) лідирує у групі С. На другому місці – Україна (7 балів). Далі йдуть Італія (4), Північна Македонія (4) та Мальта (0).

В рамках 6-го туру відбору Євро-2024 італійці 12 вересня прийматимуть Україну, а Північна Македонія на виїзді зіграє з Мальтою.

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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