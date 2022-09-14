"Подарунок" на день народження: будинок зірки "Баварії" пограбували під час матчу з "Барселоною"

Неприємний інцидент стався з півзахисником мюнхенської "Баварії" Томасом Мюллером під час поєдинку 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Барселони", дім німецького футболіста обікрали злодії.

Грабіжники вдерлися до вілли Мюллера, розташованої в невеликому містечку Веттлкам муніципалітету Оттерфінг лише за 40 км від "Альянц-Арени", де відбувався матч 2-го туру ЛЧ "Баварія" - "Барселона".

Про це повідомляє видання Bild.

Поліція підтвердила, що були вкрадені гроші в готівці, ювелірні вироби та цінні речі в шестизначному грошовому еквіваленті. Слідів грабіжників поки немає, розслідування триває. Повідомляється, що коли прибув перший поліційний патруль, двоє злочинців втекли через сусіднє поле в темряві.

Зазначимо, що саме в день матчу та власне пограбування Мюллеру виповнилося 33 роки. Тож на день народження Томас отримав такий от неприємний сюрприз.

Поєдинок на "Альянц-Арені" завершилася перемогою мюнхенського клубу з рахунком 2:0 .

В іншому матчі групи С міланський "Інтер" на виїзді впевнено обіграв чеську "Вікторію" Пльзень - 0:2.

чеську "Вікторію" Пльзень - 0:2. Після двох турів "Баварія" очолює квартет з 6 очками. "Барселона" та "Інтер" мають по 3 бали, а "Вікторія" з нулем у графі очок перебуває на дні таблиці.

Поєдинки 3-го туру групового етапу ЛЧ відбудуться 4 жовтня: "Інтер" - "Барселона", "Баварія" - "Вікторія" Пльзень.

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