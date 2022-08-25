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Подарунок до Дня Незалежності: юний українець виборов "срібло" чемпіонату світу з велотреку

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Подарунок до Дня Незалежності: юний українець виборов "срібло" чемпіонату світу з велотреку

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В Тель-Авіві триває чемпіонат світу з велотреку серед юніорів, на якому збірна України виборола срібну нагороду.

Український велосипедист Даніїл Яковлєв виборов срібло чемпіонату світу з велотреку серед юніорів.

17-річний спортсмен посів друге місце в дисципліні скретч.

"Відмінний подарунок до дня незалежності України", - прокоментував один із тренерів українця Микола Залигін. 

Місяцем раніше Яковлєв також став бронзовим призером молодіжного чемпіонату Європи (в дисциплині омніум).

Нагадаємо, що українська велосипедистка Ганна Соловей травмувалася внаслідок серйозного завалу під час мультиспортивного чемпіонату Європи-2022.

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