Подарунок на Різдво: лідеру клубу НБА вибили зуб просто під час матчу (відео)

Гравці зіткнулися в ігровому епізоді.
Кумедний випадок стався під час різдвяного матчу між "Бостоном" і "Мілуокі".
Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум у боротьбі за підбір вдарив ліктем одноклубника Джейлена Брауна. Цим ударом баскетболіст зламав свого партнера по команді зуб.
Jayson Tatum chipped Jaylen Brown's tooth pic.twitter.com/sfiPqkpau1— SportsCenter (@SportsCenter) December 25, 2021
Браун зміг повернутися на майданчик та продовжити гру.
Поєдинок завершився перемогою "Мілуокі" - 113:117.
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