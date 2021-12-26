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Подарунок на Різдво: лідеру клубу НБА вибили зуб просто під час матчу (відео)

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Подарунок на Різдво: лідеру клубу НБА вибили зуб просто під час матчу (відео)

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Гравці зіткнулися в ігровому епізоді.

Кумедний випадок стався під час різдвяного матчу між "Бостоном" і "Мілуокі".

Форвард "Бостона" Джейсон Тейтум у боротьбі за підбір вдарив ліктем одноклубника Джейлена Брауна. Цим ударом баскетболіст зламав свого партнера по команді зуб.

Браун зміг повернутися на майданчик та продовжити гру.

Поєдинок завершився перемогою "Мілуокі" - 113:117.

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