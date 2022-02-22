Подарувала росіянці технічну перемогу: Цуренко не змогла дограти стартовий матч престижного турніру у Мексиці

Подарувала росіянці технічну перемогу: Цуренко не змогла дограти стартовий матч престижного турніру у Мексиці

Через проблеми з правою рукою українка вирішила не продовжувати боротьбу.

Українська тенісистка Леся Цуренко не змогла дограти свій стартовий матч на турнірі WTA у Гвадалахарі.

Українка знялася з матчу проти росіянки Анастасії Потапової у другому сеті. Під час гри Леся зверталася до фізіотерапевтів через проблеми з рукою.

За годину на корті Цуренко реалізувала чотири брейки та програла п'ять геймів на своїй подачі.

У наступному раунді Потапова зіграє з Анною Кароліною Шмідловою.

Для Цуренко вчорашній матч став першим із січня, коли Леся програла Ешлі Барті у першому колі Australian Open.

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