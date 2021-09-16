"Подивимося, як буде в майбутньому": Магучіх повідомила, що отримала інструкції, як поводитися на змаганнях

"Подивимося, як буде в майбутньому": Магучіх повідомила, що отримала інструкції, як поводитися на змаганнях

Відлуння скандальної історії.

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх після скандалу через спільні фото з росіянкою Марією Ласіцкене, зроблені на Олімпійських іграх-2020 у Токіо, розповіла, що вже отримала інструкції від керівництва вітчизняного спорту про те, як слід поводитися на змаганнях.

"Звичайно, трохи емоційно важко. Це було важко, коли ми були на Олімпіаді, коли все сталося. Але потім мене мій тренер налаштовувала, що треба абстрагуватися, робити свою справу і спокійніше реагувати на це.

Дякую їй і моїм батькам, які мене підтримували, і ще багатьом людям, які надавали підтримку. Це допомагало не опускати руки.

Інструкції з'явилися, як поводитися на змаганнях і чого не варто робити, але рухаємося далі і подивимося, як це буде в майбутньому", - цитує легкоатлетку "Інформатор".

Нагадаємо:

Бронзова призерка Олімпійських ігор-2020 у Токіо Ярослава Магучіх потрапила під шквал критики через фото з Ласіцкене, які були зроблені після завершення змагань у секторі для стрибків у висоту у столиці Японії.

Ці кадри викликали великі дискусії в Україні, а Магучіх потрапила під критику за фото з росіянкою, яка у 2018 році була довіреною особою президента РФ Володимира Путіна на виборах глави держави.

на виборах глави держави. Магучіх також є молодшим лейтенантом Збройних сил України. Водночас Ласіцкене - капітан Збройних сил РФ.

Раніше на захист Ярослави став каратист Станіслав Горуна , заявивши, що "спорт - поза політикою".

, заявивши, що "спорт - поза політикою". Борець греко-римського стилю та народний депутат Жан Беленюк, який приніс Україні єдину золоту медаль на Олімпійських іграх-2020, заступився за Магучіх і закликав не цькувати "19-річну дитину".

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, у Федерації легкої атлетики України розповіли, які країни намагалися переманити Магучіх.

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