"Подивитися в завтрашній день не можу, як мій брат": Володимир Кличко відповів, чи повернеться у ринг

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко висловився щодо свого можливого повернення у професійний бокс.

За словами легендарного українського боксера, він зберігає мотивацію побити рекорд американця Джорджа Формана, який залишається найстаршим чемпіоном світу в історії боксу у надважкій вазі.

Однак просто зараз 48-річний Кличко-молодший не розглядає варіант повернення в ринг, оскільки має інші виклики в житті. Передусім вони пов'язані з тим, щоб закінчилася війна в Україні.

Відповідаючи на запитання щодо можливого повернення в ринг, Володимир Кличко зробив відсилання до мемного висловлювання свого брата, мера Києва та ексчемпіона світу з боксу Віталія Кличка, стосовно завтрашнього дня. "А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Вірніше, дивитися можуть не тільки лише всі, мало хто може це робити", – свого часу заявив Кличко-старший.

"Повернення в спорт, я вже там був майже 30 років – я не бачу повернення в спорт. Що я бачу? Це гарне відчуття бути в гарній формі. Для мене так званий last dance (останній танець – прим.) – дуже цікавий. У цьому може бути сенс. Якщо ви мене запитаєте, чи я виключаю можливість last dance – це буде неправильно, тому що я це ще можу. Скільки буде тривати це "я можу" – я не знаю. Місяць, шість, рік чи три – я ще не знаю. Здоров'я це така складна штука – тут воно є, тут його немає.

Дуже багато критики було в бік Майка Тайсона, коли він вийшов у ринг 58-річним. Вийшов у ринг хай проти 26-річного ютубера. Хто міг би бути в такому гарному стані, щоб триматись і майже мати можливість перемогти в 58 років. Ну, це щось. Тому рекорди зроблені для того, щоб їх ламати і ставити нові. Я не знаю сьогодні. І подивитися в завтрашній день я не можу, як мій брат. Але ж триматися в гарній формі я продовжуватиму. Буде час, буде можливість, буде бажання поставити новий рекорд після Джорджа Формана та подолати його. Чи привабливо для мене це? Ну, скажемо так – так. Чи буде це зроблено? 2024 року це не буде зроблено. Це факт.

Чи скучив за великим боксом? Ні. Я наївся спортом. Це дуже і дуже складна робота. Це боляче ментально та фізично. Спорт обмежує тебе в житті. Ти обмежений як спортсмен. Ні, я не хочу повертатися в спорт. Я можу, як називають last dance, але ж повернення в спорт не буде. Це вже в минулому. Я маю нові виклики в житті. По-перше, закінчити цю війну, бо вона зупиняє нас українців у всьому, що б ми не робили. Буде життя після війни, якщо воно буде, ми сподіваємось, що воно буде, ми працюємо над цим, щоб воно було – ми знаємо, що воно буде. Зараз світ дивиться, як ми обороняємось, а потім світ буде дивитися, як ми будуємо нашу країну", – сказав Кличко в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

Зазначимо, що Форман завоював титули WBA і IBF у надважкій вазі у віці 45 років та 9 місяців. Тож якщо Володимир Кличко зможе знову здобути хоча б один з поясів, то стане найбільш віковим чемпіоном світу в хевівейті за всю історію боксу.

Нагадаємо, Кличко-молодший завершив кар’єру 2017 року після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа. Перед цим він 2015 року програв одноголосним рішенням суддів Тайсону Ф'юрі та втратив чемпіонські пояси за версіями IBF, IBO, WBO та WBA.

На професійному ринзі Володимир провів 69 боїв, здобув 64 перемоги (54 – нокаутом) і зазнав 5 поразок. Він володів чемпіонськими поясами за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015) і WBA (2011-2015) у надважкій вазі.

Читайте також:

Усик – Ф'юрі: де та коли дивитися бій-реванш

Усик – Ф'юрі: які гонорари отримають боксери за бій-реванш

Усик – Ф'юрі: букмекери визначили фаворита бою-реваншу