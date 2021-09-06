"Подобались мої сідниці": модель звинуватила Роналду у зраді Джорджині Родрігес

Легендарний футболіст опинився в центрі нового гучного скандалу.

Модель Наташа Родрігес заявила, що мала інтимний зв'язок із зірковим новачком "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду, коли той вже перебував у стосунках зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес.

"Кріштіану викинув мене, як камінь, і він може зробити те ж саме із Джорджиною. Його нутро не змінилося, професійні футболісти отримують багато уваги від красивих жінок, які кидаються на них. У Манчестері буде те ж саме, що і в Європі.

Кріштіану був би відмінним уловом для будь-кого, і Джорджина повинна стежити за ним, якщо між ними є довіра і вони думають про майбутнє.

Мені було боляче через те, як він кинув мене, заблокувавши в Instagram після того, як ми переспали. Мені все ще боляче через це.

Моє життя завжди буде розділене на до і після Кріштіану. Я відчуваю, що ми могли досягти з ним більшого, навіть якби ми не стали хлопцем і дівчиною.

Коли я відправила йому відео, на якому була у спідній білизні, він сказав, що хоче побачити мене особисто. Кріштіану завжди давав зрозуміти, що йому подобається моє тіло. Він сказав мені, що йому подобаються мої сідниці і він хоче побачити їх особисто ", - цитує модель The Sun.

Також Наташа зізналася, що була у квартирі футболіста, де займалася з ним сексом: "Я взяла на себе ініціативу, встала, зняла штани і нахилилася, щоб показати йому мої сідниці. Він ляснув їх і сказав, що йому це подобається".

thesun.co.uk

thesun.co.uk

thesun.co.uk

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Роналду розповів, як закохався у Джорджину Родрігес.

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