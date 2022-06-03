"Подобається — не подобається, терпи, моя красуне": Москву позбавили права проведення ЧЄ-2023 з художньої гімнастики

"Подобається — не подобається, терпи, моя красуне": Москву позбавили права проведення ЧЄ-2023 з художньої гімнастики

Столиця Росії не буде господаркою Чемпіонату Європи 2023 року з художньої гімнастики.

Відповідне рішення було ухвалено через повномасштабне вторгнення до України, яке розв'язав президент країни-агресорки Володимир Путін.

Про факт того, що в Москви відібрали континентальну першість повідомляє Європейський гімнастичний союз.

Європейська гімнастична спілка перезапустила процедуру вибору нового господаря для змагань. 2020 року європейську першість приймав Київ. Наступний Чемпіонат Європи стартує 15 червня у Тель-Авіві.

Додамо, що фраза "подобається — не подобається, терпи, моя красуне" була сказана перед повномасштабним вторгненням російським диктатором Путіним про позицію українського політичного керівництва щодо виконання Мінських угод. Тож, як бачимо, терпіти доводиться абсолютно не Україні.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 100-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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