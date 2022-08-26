"Подобається, як він думає в ринзі": промоутер Ф'юрі розповів, яку небезпеку несе Усик

Шугар Гілл Стюард, тренер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) розповів, з якою небезпекою може зустрітися його підопічний у потенційному бою з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

"Головне небезпека, яку несе Усик, це те, що він знає, як перемагати. Не хочу, щоб здавалося так, ніби я не вважаю Олександра класним бійцем. Адже він саме таким і є.

Мені подобається дивитися його бої, мені подобається, що він може робити, як він думає в ринзі. Усик небезпечний для кожного, і Тайсон не виняток. Він розуміє, як здобути перемогу. Проте, це вміє робити і сам Тайсон. Тому цей бій має бути цікавим.

Це ще і хевівейт. Якщо Тайсон вже бував на канвасі, то про українця цього сказати не можна. Тут кожен може впасти або бути нокаутованим. В цьому і краса "королівського" дивізіону, за що його так люблять", – сказав Стюард в коментарі Seconds Out.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Таким чином, у потенційному поєдинку між Усиком і Ф'юрі на кону стоятимуть чотири основні пояси (WBA, WBO, IBF, WBC) та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Раніше Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Додамо, що WBC дав Ф'юрі час до п'ятниці, 26 серпня, щоб він вирішив чітко, чи завершує кар'єру, перш ніж оголосити титул вакантним. Своєю чергою, Тайсон поставив ультиматум щодо об'єднавчого бою з Усиком.

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