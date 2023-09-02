Подовжили переможну серію: "Ворскла" здолала "Олександрію" в матчі УПЛ

"Ворскла" на своєму стадіоні обіграла "Олександрію" в матчі 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві закінчився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі було забито в першому таймі. На 29-й хвилині Олександр Скляр реалізував пенальті. У підсумку саме цей м'яч став переможним.

Команда Віктора Скрипника виграла третій поєдинок поспіль у чемпіонаті України. Полтавці з 9 очками піднялися на четверте місце в турнірній таблиці УПЛ.

А ось "Олександрія" не знає смаку перемог вже протягом чотирьох матчів. Підопічні Руслана Ротаня з 7 балами перебувають на восьмій позиції.

У наступному турі "Ворскла" 18 вересня зіграє проти "Динамо", а "Олександрія" 16 вересня прийме "Минай". Ці ігри відбудуться після міжнародної паузи.

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