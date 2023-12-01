Подвійне фіаско: гранди турецького футболу епічно зганьбилися у 5-му турі Ліги конференцій (відео)

"Бешикташ" і "Фенербахче" зазнали розгромних поразок з різницею в 5 м'ячів.

Матчі 5-го туру групового етапу Ліги конференцій стали жахом для турецьких уболівальників, адже одразу два імениті клуби цієї країни – "Бешикташ" і "Фенербахче" – були нещадно биті своїми суперниками.

Усе почалося з того, що "Бешикташ" на власному полі поступився бельгійському "Брюгге" з рахунком 0:5 .

У першому таймі за бельгійців відзначалися Каспер Нільсен і Тьяго. А після перерви гості відвантажили у ворота "чорних орлів" ще три м'ячі – Тьяго оформив дубль, ще по голу забили Рафаель Оньєдіка та Андреас Сков Ольсен.

Огляд матчу "Бешикташ" – "Брюгге"

В іншому матчі 5-го туру цього квартету норвезький "Буде-Глімт" розбив швейцарський "Лугано" з рахунком 5:2.

Турнірне становище у групі D за один тур до кінця групового етапу: "Брюгге" (13 очок), "Буде-Глімт" (10), "Лугано" (4), "Бешикташ" (1).

Зазначимо, що саме "Бешикташ" не пустив київське "Динамо" до групового етапу Ліги конференцій. У кваліфікації стамбульський клуб двічі обіграв "біло-синіх" (3:2 і 1:0).

Своєю чергою, "Фенербахче" у 5-му турі Ліги конференцій на виїзді зазнав нищівної поразки від данського "Нордшелланда". Цей матч завершився з рахунком 6:1 .

Перший тайм зустрічі вийшов конкурентним. На голи Лукаса Хея та Деніела Свенссона "жовті канарки" відповіли м'ячем, який забив Міші Бачуаї.

Однак у другому таймі данський клуб влаштував туркам справжнє побиття, вразивши сітку їхнії воріт аж чотири рази. Хет-трик оформив Беньямін Нюгрен. Ще один гол в активі Крістана Расмуссена.

Огляд матчу "Нордшелланд" – "Фенербахче"

В іншому матчі 5-го туру цієї групи словацький "Спартак" Трнава вдома програв болгарському "Лудогорцю" з рахунком 1:2.

Турнірне становище у квартеті H за один тур до завершення групового раунду: "Нордшелланд" (10 очок), "Лудогорець" (9), "Фенербахче" (9), "Спартак" Трнава (1).

Переможці груп напряму вийдуть до 1/8 фіналу Ліги конференцій. Володарі других місць у стикових матчах Ліги конференцій (1/16 фіналу) зіграють із вісьмома клубами, які посядуть треті позиції на груповому етапі Ліги Європи.

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