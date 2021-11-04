Подвійний нокдаун: у UFC бійці одночасно "вирубили" один одного ударами в пах (відео)

Подвійний нокдаун: у UFC бійці одночасно "вирубили" один одного ударами в пах (відео)

Це їх зробило справжніми зірками Інтернету.

Досить курйозний та водночас дуже небезпечний інцидент трапився під час бою UFC між Йонасом Біларіньо та Ханааном Кавайхе.

Так, під час боротьби біля сітки бійці примудрилися одночасно завдати ударів один одному нижче пояса, що заборонено правилами. Як наслідок, обидва впали на октагон та почали триматися за пах.

До вашої уваги відео з цим інцидентом.

Зазначимо, що це був не єдиний яскравий момент матчу. На четвертій хвилині третього раунду Біларіньо ефектно нокаутував суперника, завершивши шоу вражальним ударом ногою в голову.

Ця перемога для 31-річного спортсмена стала дев'ятою у кар'єрі в ММА (сім нокаутів, один сабмішен та одне рішення суддів) за однієї поразки;

Для Кавайхе — друга поразка за шести перемог.

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