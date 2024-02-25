Подвійний подіум: українські гімнасти завоювали медалі на етапі Кубка світу в Котбусі

Ілля Ковтун виграв "золото", а Олег Верняєв став срібним призером.
Збірна України зі спортивної гімнастики виборола дві нагороди на Кубка світу в німецькому Котбусі.
У вправах на паралельних брусах Ілля Ковтун здобув "золото", а Олег Верняєв став срібним призером.
За свій виступ Ковтун набрав 15,266 бала, на одну десяту випередивши Верняева (15,166).
Компанію українцям на п'єдесталі склав володар "бронзи" Расулджон Абдурахімов з Узбекистану (14,766).
Додамо, що Ковтун і Верняєв взяли медалі на другому поспіль турнірі нового сезону. Минулого тижня на етапі Кубка світу в єгипетському Каїрі вони також здобули нагороди: на паралельних брусах Ілля виграв "золото", Олег завершив змагання зі "сріблом".
Раніше повідомлялося, що 21-річний українець Владислав Бухов став чемпіоном світу з плавання. Це восьма в історії України золота медаль на планетарних першостях з плавання та перша від 2007 року.
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