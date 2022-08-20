Подвійний подіум: українські легкоатлетки виграли медалі на чемпіонаті Європи-2022 (відео)

Українські легкоатлетки Вікторія Ткачук і Анна Рижикова стали призерками Мультиспортивного Євро-2022, який триває в Мюнхені.

Ткачук та Рижикова завоювали "срібло" та "бронзу" відповідно на дистанції 400 метрів з бар'єрами.

У фіналі змагань Ткачук фінішувала з результатом 54,30 секунди , а Рижикова пробігла за 54,86 секунди .

Фото: Associated Press

Золоту нагороду чемпіонату Європи виборола бронзова призерка Олімпіади-2020 та чинна тріумфаторка світової першості нідерландка Фемке Бол. Вона подолала дистанцію за 52,67 секунди.

Зазначимо, що це другий в історії України подвійний подіум у бігових дисциплінах. Перший оформили Наталія Кроль та Ольга Ляхова, які завоювали золоту та бронзові нагороди на дистанції 800 метрів на чемпіонаті Європи-2018.

Крім того, для Ткачук ця медаль стала першою в кар'єрі на рівні чемпіонатів світу та Європи.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук з рекордом сезону стала чемпіонкою Європи у потрійному стрибку.

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