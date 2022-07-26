Подвійний удар: український тенісист не потиснув руку росіянину після перемоги над ним (відео)

Український тенісист Ілля Марченко вирішив не дякувати гравцю країни-агресорки за матч.
34-річний українець у рамках першого кола змагань ATP Challenger Tour у Сеговії (Іспанія) переграв представника РФ - Андрія Кузнецова.
Марченко поступився у першому сеті 6:7, проте після цього розгромив свого суперника з рахунком 6:1, 6:3. Зустріч тривала дві години та 15 хвилин. Утім, на цьому Ілля не зупинився та вирішив поставити остаточну "крапку" в цій дуелі.
Після завершення поєдинку українець не став дякувати гравцю країни-агресорки за дуель, не потиснувши йому руку. Марченко одразу вирушив у бік своїх речей.
До вашої уваги відео з цим моментом.
- Далі українець зіграє з переможцем пари Алтуг Челікбілек (Туреччина) – Бенджамін Лок (Зімбабве).
Дивує в цій всій ситуації лише те, що взагалі Кузнецов робить на цьому турнірі, адже в світі майже не залишилося видів спорту, у яких представники РФ не були б відсторонені від змагань після повномасштабного вторгнення до України, яке розпочалося 24 лютого.
Додамо, що на тенісних турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі.
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