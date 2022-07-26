Подвійний удар: український тенісист не потиснув руку росіянину після перемоги над ним (відео)

34-річний українець у рамках першого кола змагань ATP Challenger Tour у Сеговії (Іспанія) переграв представника РФ - Андрія Кузнецова.

Марченко поступився у першому сеті 6:7, проте після цього розгромив свого суперника з рахунком 6:1, 6:3. Зустріч тривала дві години та 15 хвилин. Утім, на цьому Ілля не зупинився та вирішив поставити остаточну "крапку" в цій дуелі.

Після завершення поєдинку українець не став дякувати гравцю країни-агресорки за дуель, не потиснувши йому руку. Марченко одразу вирушив у бік своїх речей.

До вашої уваги відео з цим моментом.

Далі українець зіграє з переможцем пари Алтуг Челікбілек (Туреччина) – Бенджамін Лок (Зімбабве).

Дивує в цій всій ситуації лише те, що взагалі Кузнецов робить на цьому турнірі, адже в світі майже не залишилося видів спорту, у яких представники РФ не були б відсторонені від змагань після повномасштабного вторгнення до України, яке розпочалося 24 лютого.

Додамо, що на тенісних турнірах WTA та ATP російські та білоруські спортсмени виступають у нейтральному статусі.

Читайте також:

"Майже всі вони пройшли повз або відвернулися, коли побачили, що йду назустріч": Стаховський - про реакцію російських тенісистів

Перша ракетка світу висловилася про підтримку України: після 2-3 матчів синьо-жовті стрічки зникли

Найкраща теніситка Росії емоційно висловилася проти війни в Україні, їй відповів Долгополов