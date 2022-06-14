Подяка за підтримку України у війні з РФ: чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку

Подяка за підтримку України у війні з РФ: чотириразовому чемпіону Формули-1 подарували вишиванку

Посольство України в Азербайджані подарувало пілоту Aston Martin Себастьяну Феттелю вишиту сорочку під час змагального вікенду Формули-1 в Баку.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 підтримує Україну від перших днів повномасштабного російського вторгнення. На знак вдячності від українців німецькому пілоту вручили пам'ятний подарунок.

"Гран-прі Азербайджану стало помітним місцем для вираження солідарності та підтримки народу України.

Ми висловлюємо свою подяку видатному гонщику Себастьяну Феттелю і вручаємо йому справжній талісман - українську вишиванку", - сказав посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

#Formula1 #AzerbaijanGrandPrix has become a prominent place to express solidarity and support to the people of.

We expressed our gratitude to outstanding car racer Sebastian Vettel granting him a real talisman - the #Ukrainian #vyshyvanka #StandWithUkraine pic.twitter.com/7par1d377L — Vladyslav Kanevskyi (@V_Kanevskyi) June 12, 2022

Раніше Феттель неодноразово демонстрував підтримку українському народу, який захищає свою країну від російських окупантів. У новому сезоні німець виступає в шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора. А на Гран-прі Азербайджану Себастьян приїхав у синьому та жовтому напульсниках.

Також він закликав надати фінансову допомогу українцям, які постраждали від російських загарбників.

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