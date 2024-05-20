Подякував воїнам ЗСУ: Усик записав перше відеозвернення після історичної перемоги над Ф'юрі

Олександр звернувся до українців, які підтримували його у поєдинку за звання "абсолюта".

Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі Олександр Усик записав відеозвернення до вболівальників після перемоги над британцем Тайсоном Ф'юрі.

Український боксер подякував усім тим, хто просто зараз боронить нашу країну від російських окупантів, а також людям з-за кордону, які підтримують Україну в боротьбі з ворогом.

"Трішки часу минуло після поєдинку, трішки пом'яте обличчя, але, слава Богу, перемога є. Я хочу подякувати усім українцям, які за мене молилися, всім тим хлопцям, які боронять нашу країну і захищають її від ворога. Хочу подякувати кожній мамі, татові, дружині та всім нашим діткам, які зараз витримують цей натиск. Я дуже вам дякую за підтримку. Я отримую величезну кількість повідомлень з привітаннями. Дякую", – сказав Усик українською мовою.

"Я хочу сказати дуже дякую всім, хто підтримує мене та мою країну – для мене це дуже важливо, я це справді ціную. Слава Богу за все, слава Україні", – додав Олександр англійською.

Усик – Ф'юрі: підсумки бою за звання абсолютного чемпіона світу

У ніч проти 19 травня Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113, 113-114) в головному поєдинку боксерського шоу в саудівському в Ер-Ріяді. Наприкінці дев'ятого раунду українець відправив британця в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі, а також відео емоційної реакції Усика після перемоги над британцем.

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Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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Раніше повідомлялося, що в контракті на бій між Усиком та Ф'юрі було передбачено опцію реваншу. Другий поєдинок між українцем і британцем планують влаштувати 12-13 жовтня 2024 року в Ер-Ріяді.

Нагадаємо, після бою Ф'юрі поцілував Усика та зворушливо звернувся до українського чемпіона.

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