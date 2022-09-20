Подякував за підтримку: Шевченко подарував синьо-жовту капітанську пов'язку одному з кращих футболістів світу

Легенда українського футболу Андрій Шевченко подарував форварду "Барселони" та збірної Польщі Роберту Левандовскі капітанську пов'язку в кольорах прапора України.

Про це повідомляє журналіст Томаш Влодарчик у Twitter.

Таким жестом він подякував капітану збірної Польщі за підтримку після повномасштабного вторгнення росії. Раніше зірковий форвард виходив з синьо-жовтою капітанською пов'язкою на матчі Баварії та своєї національної команди.

Robert Lewandowski o opasce, którą założył w Bayernie Monachium tuż po inwazji Rosji na Ukrainę: pic.twitter.com/tbYeg3iwkH — Tomasz Włodarczyk (@wlodar85) September 20, 2022

Зазначається, що Шевченко попросив польського форварда взяти пов'язку на чемпіонат світу з футболу в Катарі.

"Для мене ця пов’язка символізує багато емоцій, пов’язаних із моєю країною – і прекрасних, і тих, що я пережив останніми місяцями. Я дякую вам і всьому польському народу за підтримку моїх співвітчизників", – сказав Шевченко.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що розраховує на допомогу голови Європейського футбольного союзу (УЄФА) Александера Чеферіна у звільненні полонених українських спортсменів.

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