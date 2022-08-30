Погналася за "кривавими" грошима: ФІФА продала Росії права на показ матчів ЧС-2022

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продовжує співпрацювати з РФ, незважаючи на повномасштабне вторгнення окупантів до України, та продала країні-агресорці права на трансляцію матчів чемпіонату світу з футболу 2022 року.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) продала Росії права на показ матчів ЧС-2022 у Катарі попри повномасштабну війну, яку країна-агресорка вже сьомий місяць веде проти України.

Пропагандистські мовники РФ заплатили 40 мільйонів доларів за можливість показувати поєдинки планетарної першості. За це кожен з трьох каналів - ВДТРК, Перший канал і "Матч ТВ" - виплатив ФІФА по 13 мільйонів доларів. Ще один мільйон доларів перепав посереднику у цих переговорах.

Зазначимо, що збірна Росії не зіграє на Мундіалі в Катарі. 28 лютого ФІФА відсторонила російські команди від турнірів під своєю егідою. Збірній Росії зарахували технічну поразку (0:3) у півфіналі стикових матчів відбору на ЧС-2022 проти Польщі.

Раніше повідомлялося, що ФІФА змінила дату початку Чемпіонату світу-2022 після прохання господарів турніру катарців зіграти у матчі-відкритті. Таким чином, у першому поєдинку Мундіалю 20 листопада зустрінуться Катар і Еквадор. Фінал ЧС-2022 відбудеться 18 грудня.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Додамо, що ЧС-2022 стане першим в історії футболу, який проводитиметься не влітку, а взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря у червні-липні сягає позначки понад 40 градусів.

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