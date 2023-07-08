Погналися за кривавим рублем: "Динамо" присоромило турецький гранд, який вирушив на турнір до Росії

Київське "Динамо" звернулося до турецького "Фенербахче", який полетів до Росії на товариський турнір, незважаючи на повномасштабну війну РФ проти України.

"Біло-сині" опублікували допис у соцмережах, у якому жорстко рознесли стамбульський клуб за відбілювання держави-терористки в обмін на криваві гроші.

"Коли фанати у Стамбулі скандували назву країни-вбивці та приходили на матч проти "Динамо" у масках головного садиста Європи – ваш клуб мовчав. Тепер зрозуміло, чому. Криваві гроші "Газпрому" затьмарили вам усе, залишили без честі та совісті. Російські ракети щодня вбивають українців, весь цивілізований світ згуртувався проти агресії та масових вбивств, а ваш клуб приймає криваві подачки від спонсорів тероризму.

УЄФА та ФІФА усувають російські клуби від участі у міжнародних турнірах, а ви їдете до них на гастролі, щоб заробити та підіграти агресору. Ніщо не може виправдати цього кроку. Жодні гроші не компенсують вам цю ганебну поведінку, цю поїздку до вбивць без моралі та людських якостей.

Ми не боїмося сказати на весь світ: ви допомагаєте вбивцям продовжувати криваві жнива на українській землі. Ви підіграєте їм та легітимізуєте головне зло 21-го століття. "Фенербахче" – ні честі, ні сорому, ні совісті! Ганьба вам!", – написало "Динамо".

"Динамо" присоромило "Фенербахче" за участь у турнірі в Росії / Фото: ФК Динамо Київ

У суботу, 8 липня, "Фенербахче" опублікував відео від'їзду команди до Росії. На турнір у Санкт-Петербурзі стамбульський клуб полетів у повному складі.

До країни-агресорки також вирушив зірковий новачок "жовтих канарок" Едін Джеко. Минулого року нападник збірної Боснії та Герцоговини вирішив бойкотувати товариський матч боснійців з командою РФ, у підсумку гру було скасовано.

Раніше турецькі ЗМІ повідомляли, що Джеко разом з кількома іншими легіонерами "Фенербахче" відмовлявся їхати до Росії. Але, як бачимо, форвард все ж опинився у складі делегації клубу на турнір у Санкт-Петербурзі.

Окрім "Фенербахче", на турнірі в державі-терористці зіграють місцевий "Зеніт", сербська "Црвена Звезда" та азербайджанський "Нефтчі".

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в турнірах під своєю егідою. Зокрема, російські клуби вигнали з єврокубків, а збірну РФ виключили з плейоф відбору на чемпіонат світу-2022.

Згодом "бан" було подовжено. Російські команди продовжують бути відстороненими від офіційних міжнародних змагань. Водночас, Росію досі не виключили з УЄФА та ФІФА.

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