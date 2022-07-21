Погнався за "кривавим" рублем: український ексфутболіст "Шахтаря" увійшов до тренерського штабу російського клубу

Зазначимо, зовсім нещодавно 31-річного уродженця Дніпропетровщини вигнали з криворізького "Кривбасу" через проросійську позицію. Тож, як бачимо, український клуб, у якому Віценець працював тренером Академії U-19, вчинив досить вірно. Він очолював молодіжний склад клубу з Кривого Рогу від вересня 2021 року.

Про призначення українця повідомляється на офіційному сайті російської команди.

Тульський "Арсенал" очолює білорус Олег Кононов, який знайомий українським уболівальникам за роботою в запорізькому "Металурзі", "Севастополі" та львівських "Карпатах". За даними Transfermarkt, контракт Віценця з "Арсеналом" розрахований до кінця червня 2023 року.

Додамо, що 31-річний Віценець є вихованцем донецького "Шахтаря", проте через постійні травми вимушений був завершити кар'єру, коли йому було 26 років.

"Арсенал" Тула минулого сезону вилетів до другого футбольного дивізіону РФ;

Віценець, будучи вихованцем клубу, грав за "Шахтар" від 2008 до 2016 роки (16 матчів, 2 голи). Також він виступав за луганську "Зорю", "Севастополь", "Маріуполь", а також за різні вікові категорії в збірній Україні. У складі збірної U-19 став чемпіоном Європи 2009 року, хоча не дограв той турнір через травму.

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