Погодив особистий контракт: Довбик перебуває за крок від переходу до європейського топклубу

Артем може перебратися з "Жирони" до "Атлетіко".

Український форвард "Жирони" Артем Довбик близький до того, щоб змінити клубну прописку та стати гравцем мадридського "Атлетіко".

Про це повідомляє низка авторитетних джерел, зокрема журналіст та інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, 27-річний українець перебуває за крок від переходу до "матрацників", з якими вже погодив умови особистого контракту, термін якого розрахований до 2029 року.

Наразі мадридський клуб намагається домовитися про трансфер Довбика з "Жироною", яка хоче отримати за свого форварда 40 мільйонів євро.

Як повідомляє As, "матрацники" готові викласти за українського бомбардира 35 мільйонів євро: фіксовану суму в розмірі 30 мільйонів євро плюс 5 мільйонів євро бонусами.

Видання Relevo інформує, що "Жирона" та "Атлетіко" дуже близькі до оформлення переходу Довбика. Клубам залишилося домовитися про остаточну суму трансферу та спосіб оплати.

Повністю деталі ще не погоджено, але "матрацники" мають намір завершити угоду протягом декількох днів і зробити це до того, як інші клуби зможуть втрутитися у боротьбу. Останнім часом інтерес до гравця також проявляли "Вест Гем" і "Рома".

Своєю чергою, Marca запевняє, що перемовини про трансфер українця до "Атлетіко" перебувають на завершальній стадії.

"Матрацники" пришвидшили намагання підписати українця після продажу Альваро Морати до "Мілана". Джерело стверджує, що клуби нарешті домовилися про суму трансферу – Довбик обійдеться мадридцям приблизно в 40 мільйонів євро.

Минулого сезону Довбик забив 24 м'ячі та зробив 8 асистів за 36 матчів у чемпіонаті Іспанії. Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги, а також фінішував лідером за системою гол плюс пас.

"Жирона" посіла третє місце в Примері, здобувши бронзові нагороди. Це перші в клубній історії медалі чемпіонату Іспанії. Наступного сезону команда Мічела дебютує в Лізі чемпіонів. "Атлетіко" фінішував на четвертій позиції і також зіграє у найпрестижнішому єврокубку.

Раніше повідомлялося, що Довбик відзначився дублем у товариському матчі "Жирони" проти "Монпельє".

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