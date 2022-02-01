Погодився на скорочення зарплати у 84 рази: зірка "Арсенала" продовжить кар'єру у Ла Лізі

"Барселона" встигла оформити угоду до закриття трансферного вікна.
Каталонська "Барселона" в останній день трансферного вікна встигла оформити перехід форварда "Арсенала" П'єр-Емеріка Обамеянга.
Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму Twitter.
Габонський форвард перейде в стан "блаугранас" на правах вільного агента, оскільки "Арсенал" погодився розірвати контракт з Обамеянгом. Футболіст не входив до планів головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.
Pierre-Emerick Aubameyang contracts have been signed and then also on Arsenal side to terminate current deal. #FCB— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2022
Official in the morning. pic.twitter.com/vrk9zcoXS3
Як повідомляє Mundo Deportivo, габонець у новій команді отримуватиме лише 5 тисяч євро на тиждень. Це майже у 84 рази менше, ніж він заробляв у АПЛ – близько 420 тисяч євро.
При цьому стверджується, що такий оклад Обамеянга буде лише до 30 червня 2022 року, а вже з наступного сезону його зарплата буде вищою.
Угода з "Барселоною" буде розрахована до літа 2023 року.
На Кубку Африки форвард не зіграв за збірну Габону жодного матчу. На початку січня він перехворів на коронавірус, після чого у нього виникли проблеми з серцем. Із цієї причини Обамеянг достроково покинув табір національної команди.
- У нинішньому сезоні Обамеянг відіграв 15 матчів за лондонський клуб, забив сім голів і зробив два асисти.
- У складі збірної Габона на його рахунку 72 поєдинки та 30 забитих м'ячів.
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