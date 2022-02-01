Погодився на скорочення зарплати у 84 рази: зірка "Арсенала" продовжить кар'єру у Ла Лізі

Погодився на скорочення зарплати у 84 рази: зірка "Арсенала" продовжить кар'єру у Ла Лізі

"Барселона" встигла оформити угоду до закриття трансферного вікна.

Каталонська "Барселона" в останній день трансферного вікна встигла оформити перехід форварда "Арсенала" П'єр-Емеріка Обамеянга.

Про це повідомляє журналіст Фабриціо Романо у своєму Twitter.

Габонський форвард перейде в стан "блаугранас" на правах вільного агента, оскільки "Арсенал" погодився розірвати контракт з Обамеянгом. Футболіст не входив до планів головного тренера "канонірів" Мікеля Артети.

Pierre-Emerick Aubameyang contracts have been signed and then also on Arsenal side to terminate current deal. #FCB



Official in the morning. pic.twitter.com/vrk9zcoXS3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2022

Як повідомляє Mundo Deportivo, габонець у новій команді отримуватиме лише 5 тисяч євро на тиждень. Це майже у 84 рази менше, ніж він заробляв у АПЛ – близько 420 тисяч євро.

При цьому стверджується, що такий оклад Обамеянга буде лише до 30 червня 2022 року, а вже з наступного сезону його зарплата буде вищою.

Угода з "Барселоною" буде розрахована до літа 2023 року.

На Кубку Африки форвард не зіграв за збірну Габону жодного матчу. На початку січня він перехворів на коронавірус, після чого у нього виникли проблеми з серцем. Із цієї причини Обамеянг достроково покинув табір національної команди.

У нинішньому сезоні Обамеянг відіграв 15 матчів за лондонський клуб, забив сім голів і зробив два асисти.

У складі збірної Габона на його рахунку 72 поєдинки та 30 забитих м'ячів.

Читайте також:

Краще не придумаєш: клуб АПЛ креативно презентував новачка команди (відео)

"Реал" оформив трансферну бомбу, переманивши найдорожчого футболіста світу - Bild

Перехопили у "Шахтаря": клуб Зінченка оформив трансфер талановитого аргентинського нападника