Погодився на захмарну зарплату: Роналду обрав клуб, у якому продовжить кар'єру

Португалець може переїхати до Саудівської Аравії.

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду планує продовжити кар'єру у саудівському клубі "Аль-Наср".

Про це пише Marca.

Джерело зазначає, що 37-річний нападник вже домовився з клубом.

"Аль-Наср" пропонує Роналду контракт на 2,5 роки. За рік Кріштіану буде отримувати 200 млн євро.

У Саудівській Аравії впевнені, що перехід Роналду до "Аль-Наср" сприятиме популяризації футболу в країні та за її межами.

Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.

Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".

Зараз Роналду разом зі своєю збірною виступає на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Португалія достроково пробилася до плейоф турніру.

"Аль-Наср" займає другу сходинку у Про-лізі Саудівської Аравії.

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