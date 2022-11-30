Погодився на захмарну зарплату: Роналду обрав клуб, у якому продовжить кар'єру

Португалець може переїхати до Саудівської Аравії.
Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду планує продовжити кар'єру у саудівському клубі "Аль-Наср".
Про це пише Marca.
Джерело зазначає, що 37-річний нападник вже домовився з клубом.
"Аль-Наср" пропонує Роналду контракт на 2,5 роки. За рік Кріштіану буде отримувати 200 млн євро.
У Саудівській Аравії впевнені, що перехід Роналду до "Аль-Наср" сприятиме популяризації футболу в країні та за її межами.
Нагадаємо, що "Манчестер Юнайтед" оголосив про розірвання контракту з Роналду у вівторок, 22 листопада. Це сталося після резонансного інтерв'ю, в якому португалець "розніс" клуб і головного тренера "манкуніанців" Еріка тен Гаґа.
Кар'єру у новому клубі з дискваліфікації на два матчі через скандальну поведінку під час квітневого поєдинку АПЛ проти "Евертона".
- Зараз Роналду разом зі своєю збірною виступає на чемпіонаті світу-2022 у Катарі. Португалія достроково пробилася до плейоф турніру.
- "Аль-Наср" займає другу сходинку у Про-лізі Саудівської Аравії.
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